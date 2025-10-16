Napoli, Højlund come Haaland: il dato è incredibile!

Rasmus Højlund è stato subito molto impattante con la maglia del Napoli. L’attaccante danese è arrivato all’ombra del Vesuvio scottato dalla deludente esperienza al Manchester United, ma con una grande voglia di rivalsa. L’ex bomber dell’Atalanta ha fatto ritorno in Serie A per riprendersi la scena e dimostrare a tutti di essere all’altezza della situazione. I numeri confermano che il danese ha imboccato la strada giusta.

Rasmus Højlund come Haaland: numeri incredibili del bomber danese

Rasmus Højlund ha fatto suo ottobre. Dall’inizio del mese, l’attaccante del Napoli è il giocatore con più gol nei principali tornei europei in tutte le competizioni: sei reti, alla pari di Erling Haaland.

Il dato, diffuso da Opta, certifica la crescita del danese nel sistema di Antonio Conte. Numeri pesanti che raccontano un impatto immediato e che cambiano la percezione del reparto offensivo azzurro in chiave futura.

Il riferimento statistico mette in fila il rendimento recente del centravanti azzurro, capace di incidere tra gli impegni con il Napoli e la Danimarca. Per il club partenopeo è linfa pura: il gol arriva con continuità e il reparto lavora con più fiducia.

L’impatto sul Napoli di Conte

Conte ha chiesto profondità, aggressione e attacchi alla porta. Højlund si è calato nel ruolo, attacca il primo palo, attiva la pressione e rende più diretto il gioco sugli esterni. Il confronto con Haaland non serve a creare paragoni affrettati, ma a misurare la forma del momento. Per il club e per lo stadio Diego Armando Maradona, questi segnali significano punti e autostima.

Se il trend resterà alto, Højlund diventerà una costante nelle classifiche marcatori della Serie A. Per il Napoli vuol dire avere un riferimento stabile, per l’avversario un allarme continuo.