Napoli, Gutierrez da brividi: il suo messaggio fa impazzire i tifosi

Arrivato in estate dopo un lungo stop, Miguel Gutiérrez sta diventando una delle note più liete del Napoli di Antonio Conte. Il terzino spagnolo, intervistato da Il Roma, ha raccontato i suoi primi mesi in azzurro, il legame con la città e la crescita sotto la guida dell’allenatore. Nelle sue parole emergono gratitudine, entusiasmo e la consapevolezza di essere entrato in un ambiente che vive di calcio ogni giorno.

Il legame con Napoli e l’impatto dei tifosi

“Prima ancora di firmare, i tifosi mi mandavano messaggi su Instagram e mi dicevano: ‘Vieni a Napoli’. Non ero ancora un calciatore azzurro e già sentivo il loro sostegno. Qui i tifosi vivono per la squadra. Lo percepisci già dal bus quando stai arrivando al campo. Oltre a essere una motivazione, questa presenza ti dà forza”.

Parole che confermano il feeling immediato tra il giocatore e l’ambiente, in una città che dopo lo scudetto 2023 è tornata a respirare ambizioni importanti sotto la nuova guida di Conte.

Conte, De Bruyne e il nuovo Napoli

“Con Conte si cresce tanto. Posso dire che in un mese mi sento molto migliorato. Mi sento più rapido di prima, più forte fisicamente. Dopo cinque mesi senza giocare è stato un periodo duro di allenamenti. Kevin è un grandissimo giocatore che si è calato serenamente nella parte. Lavora più degli altri, fa tutto quello che gli chiede il mister. L’atteggiamento è perfetto”, ha affermato il terzino azzurro.

Un’esperienza che segna una carriera

“Per me il Napoli è unico al mondo. È una tappa differente della mia vita calcistica. Avevo voglia di sentire emozioni uniche, qui si vive il calcio diversamente da altre parti.”

In pochi mesi, Gutiérrez è riuscito a conquistare i tifosi con prestazioni in crescita e parole che riflettono il rispetto per la maglia e la gente della città.