Napoli, De Laurentiis blinda il top player: rinnovo ad un passo!

André-Frank Zambo Anguissa è in dirittura d’arrivo per il rinnovo con il Napoli. Dopo pesanti corteggiamenti dall’Arabia e offerte estere, il centrocampista ha scelto di rimanere nel progetto partenopeo. Il rapporto con Antonio Conte e il legame con la città entrano nel cuore della sua decisione.

Le ragioni del rinnovo e le cifre sul tavolo

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’intesa è ormai prossima: manca solo lo scambio dei documenti burocratici. Il nuovo accordo prevederà un ingaggio verso i 4 milioni netti a stagione. Il giocatore ha rifiutato le offerte arabe pur di continuare a vestire la maglia azzurra. Il centrocampista classe 1995, di fatto, avrebbe rispedito al mittente diverse proposte superiori ai 10 milioni di euro.

Anguissa è arrivato a Napoli nell’estate del 2021, tramite un’operazione in prestito col Fulham. Dopo il suo ottimo impatto in maglia azzurra, il club partenopeo decide di riscattarlo nel 2022, assicurandosi il giocatore intorno ai 15 milioni di euro.

Il Napoli blinda Anguissa: Conte decisivo

Il peso di Antonio Conte nella trattativa è concreto: ha definito Anguissa elemento imprescindibile per il suo progetto tattico. Anguissa incarna il profilo ideale per il Napoli: dinamicità, fisicità, inserimenti e copertura.

È un tassello centrale della costruzione tecnica. Con la maglia del Napoli ha raccolto sin qui 161 presenze, contribuendo alla vittoria di due Scudetti storici. Insieme a De Bruyne, Lobotka e McTominay dà forma ad un centrocampo di tanta qualità e sostanza. Per il Napoli è un intoccabile ed l’imminente firma lo dimostra.

Il messaggio del Napoli è chiaro

Il rinnovo non è solo sportivo: è un segnale verso il mercato e i tifosi. Napoli vuole trattenere chi fa la differenza. Con Anguissa al centro del progetto, la squadra di Conte si rafforza non solo negli uomini, ma nella coesione e nell’identità.

Anguissa firma non un semplice contratto, ma radica la sua scelta nel Napoli. In un calcio dominato dal mercato, resistere diventa forza e consapevolezza. Qui la sua decisione sarà riflesso dell’anima di una squadra che vuole costruire per vincere.