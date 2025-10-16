Il Napoli piomba sul talento della Bundesliga: scelto l’erede di Anguissa

Il Napoli comincia a guardare al mercato invernale con attenzione, specialmente in mediana. Con Anguissa destinato a partecipare alla Coppa d’Africa, la dirigenza studia alternative. Il nome nuovo è Amadou Haidara del Lipsia, centrocampista classe 1998 in scadenza 2026. Il costo del cartellino è abbordabile e può rendere concreta l’operazione nei prossimi mesi.

Il Napoli punta Haidara: il Lipsia fissa il prezzo

L’assenza di Anguissa, che tra qualche mese sarà impegnato con la sua Nazionale, genererà un vuoto a dir poco ampio in mediana. Conte vuole un profilo che unisca fisicità e dinamismo; Haidara risponde a queste esigenze. Il giocatore maliano, finora senza presenze stagionali, cerca spazio. Il suo contratto in scadenza nel 2026 rende l’operazione più agevole. Secondo quanto rivelato da ‘CaughtOffside’, il centrocampista del Lipsia sarebbe un obiettivo concreto degli azzurri in vista di gennaio.

Il cartellino è stimato intorno ai 12 milioni, cifra che il Napoli giudica accessibile grazie al contratto in scadenza. Sullo stesso profilo c’è l’interesse dell’Aston Villa, che può competere con forza per assicurarsi il giocatore. La duttilità di Haidara rappresenta un vantaggio: può ricoprire più ruoli in mediana e diventare il jolly del progetto di Conte.

Che opportunità per il Napoli

Se l’operazione andasse in porto a gennaio, il Napoli si assicurerebbe un rinforzo strategico e a costi contenuti. Non si tratterebbe solo di tamponare un’assenza, ma di consolidare una alternativa affidabile per il futuro.

Il momento è favorevole: Haidara vuole rilanciarsi e può inserirsi subito all’interno delle gerarchie di Antonio Conte. Il terreno sarebbe già fertile, dato che il Lipsia sembra disposto a lasciar partire il giocatore anche a prezzo di saldo.