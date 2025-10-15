Ritorno di fiamma del Napoli: nuovo assalto per il tormentone estivo, sì in arrivo

Il Napoli torna a muoversi per Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia già seguito in estate. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il direttore sportivo Giovanni Manna ha riallacciato i contatti con il club andaluso per anticipare la concorrenza in vista di gennaio. L’obiettivo è definire un’operazione da circa 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Una mossa che conferma la volontà del club azzurro di rafforzare le corsie difensive in vista della seconda parte di stagione.
Napoli, Manna riapre il dossier Juanlu
Dopo i primi contatti della scorsa estate, il Napoli è tornato a bussare alla porta del Siviglia per Juanlu Sanchez. Il terzino spagnolo classe 2003 resta un profilo molto apprezzato dallo scouting azzurro per qualità tecniche e prospettiva.
“La Gazzetta dello Sport” riferisce che Giovanni Manna ha riallacciato i rapporti con la dirigenza spagnola per capire la disponibilità del club a trattare. Il Napoli punta a chiudere entro gennaio, valutando la formula più sostenibile dal punto di vista economico.
I dettagli dell’operazione
Il Siviglia chiede circa 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L’accordo era già stato impostato la scorsa estate, ma non si è concretizzato per divergenze sulle tempistiche di pagamento. Ora, con la finestra invernale alle porte, le parti sono pronte a riaprire il dialogo.
Un’operazione che testimonia la linea di continuità del club azzurro, deciso a puntare su giocatori giovani ma già pronti per il salto in Serie A.
Il contesto e le strategie del Napoli
L’idea di Manna si inserisce in un piano più ampio di ringiovanimento della rosa, voluto dalla società e condiviso dallo staff tecnico. Juanlu, laterale moderno e dinamico, rappresenta un profilo ideale per il progetto di lungo periodo.
L’interesse per il giocatore si lega anche alla necessità di gestire al meglio le rotazioni sulle corsie difensive, dove la squadra ha pagato in alcuni momenti una certa mancanza di alternative.
Il dialogo con il Siviglia resta aperto, e l’impressione è che il Napoli voglia anticipare i tempi per evitare aste in primavera. Il colpo Juanlu, in prospettiva, potrebbe diventare uno degli investimenti chiave della prossima sessione.