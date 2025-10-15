Meret, cambia il futuro con il tanto turnover? La decisione del portiere del Napoli

Alex Meret ha scelto la via della continuità. Nonostante un inizio di stagione con meno presenze, il portiere friulano ha deciso di restare al Napoli, accettando la competizione con Vanja Milinkovic-Savic. Una scelta di convinzione e appartenenza, in linea con la fiducia mostrata da Antonio Conte e con la volontà di difendere ancora i colori del club partenopeo.

L’alternanza fra i portieri del Napoli

Alex Meret ha vissuto un avvio di stagione diverso dal solito, trovando meno spazio a causa dell’alternanza con Milinkovic-Savic. Il numero uno azzurro si è spesso trovato in panchina, ma la decisione di restare non è mai stata messa in dubbio.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Meret è rimasto a Napoli pur essendo consapevole della rotazione programmata fin dall’inizio. Ha inoltre firmato un rinnovo biennale, confermando la volontà di continuare la sua avventura con il club campione d’Italia.

Il portiere classe 1997 accetta con maturità un ruolo in evoluzione. Il desiderio di tornare titolare dopo due panchine consecutive prima della sosta è forte, ma non mina la fiducia nel progetto tecnico.

Il legame con la maglia azzurra

Arrivato a Napoli nell’estate del 2018, Meret è ormai uno dei simboli della squadra. Fa parte del gruppo che ha conquistato due Scudetti negli ultimi tre anni, entrando di diritto nella storia recente del club.

Nonostante la concorrenza interna, il portiere resta legato alla città e ai tifosi. La sua decisione di proseguire testimonia un attaccamento profondo alla maglia e alla piazza partenopea.

Obiettivo: nuovi trionfi con Antonio Conte

Sotto la guida di Antonio Conte, Meret vuole ritrovare continuità e contribuire ai prossimi successi del club. Il Napoli, reduce da stagioni di alti e bassi, punta a confermarsi protagonista in Serie A e in Champions League.

Il portiere guarda avanti con determinazione: la competizione interna non è un ostacolo, ma un incentivo per crescere e tornare protagonista tra i pali del Maradona.