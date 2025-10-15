Dal Napoli al Milan: Allegri lo aspetta in rossonero a gennaio

Il Milan è pronto a tornare sul mercato invernale per rinforzare la difesa. Tra i profili valutati c’è anche un ex Napoli che oggi è finito ai margini del suo attuale club. Il giocatore interessa anche alla Juventus, ma la dirigenza rossonera, con Massimiliano Allegri alla guida tecnica, punta ad ampliare le alternative nel reparto arretrato dopo una prima parte di stagione segnata dagli infortuni.

Il Milan cerca rinforzi in difesa: occhi sull’ex Napoli

Il club rossonero ha inserito il nome di Kim Min-jae tra i possibili obiettivi per gennaio. Il difensore sudcoreano, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, vive un momento difficile al Bayern Monaco. Sotto la gestione di Vincent Kompany, ha collezionato solo sei presenze e sta valutando un cambio di squadra per ritrovare continuità.

Vecchia conoscenza del calcio italiano, il sudcoreano classe 1996 non sta trovando spazio nel Bayern Monaco, chiuso dai titolari Tah e Upamecano. Fin qui solo 326 minuti giocati in stagione.

Il Milan, alle prese con i problemi fisici di Estupinan, Saelemaekers e Pulisic, considera il rinforzo in difesa una priorità. L’obiettivo è ampliare le soluzioni a disposizione di Allegri, che punta a mantenere alta la competitività nella corsa alle prime posizioni di Serie A.

Il nodo ingaggio e la concorrenza della Juventus

Il principale ostacolo riguarda lo stipendio di Kim, attualmente tra i più alti in Bundesliga. L’ex Fenerbahce ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio complessivo di circa 9 milioni di euro a stagione.

Una cifra fuori dai parametri delle società italiane, che rende difficile un ritorno in Serie A senza una riduzione dell’ingaggio. Anche la Juventus segue la situazione, pronta a valutare un eventuale inserimento qualora il giocatore decidesse di lasciare la Germania.

Il Milan, intanto, mantiene vivo il contatto con l’entourage del difensore e valuta diverse alternative, tra cui J. Gomez, M. Gila e T. Kristensen, per non arrivare impreparato alla finestra di gennaio.

Strategie e prospettive rossonere

Igli Tare continua a lavorare sul piano delle opportunità. Kim resta una suggestione, ma la priorità resta rinforzare la linea difensiva con profili già pronti per il progetto di Massimiliano Allegri.

Il club vuole proseguire sulla linea della sostenibilità economica, puntando su giocatori in grado di garantire solidità immediata. L’eventuale ritorno del sudcoreano in Italia sarebbe un segnale di ambizione, ma servirà un incastro perfetto tra ingaggio, formula e volontà del calciatore.