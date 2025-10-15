Dal Lipsia al Napoli? Trattativa possibile già nel mercato invernale

Il Napoli sta valutando un centrocampista dalla Bundesliga per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, Amadou Haidara sarebbe nel mirino del club azzurro. Il malianp non rinnoverà con l’RB Lipsia e la società tedesca valuta la sua cessione già in inverno. Gli azzurri sarebbero in corsa per lui insieme all’Aston Villa.

Napoli sulle tracce di Haidara

Nuova pista di mercato per il Napoli, che continua a valutare profili utili per rinforzare la mediana in considerazione della partenza di Anguissa per la Coppa D’Africa a gennaio. Haidara potrebbe rivelarsi l’occasione giusta.

Secondo il giornalista Ekrem Konur, il giocatore non ha intenzione di firmare il rinnovo con il club tedesco e una partenza a gennaio è ora un’ipotesi concreta.

“Amadou Haidara non firmerà un nuovo contratto con il Lipsia. Una cessione a gennaio è sul tavolo. Aston Villa e Napoli sono interessate.”

Occasione a gennaio

Il Napoli, sempre attento alle occasioni di mercato, valuta l’opportunità di inserire un profilo duttile e fisico per il centrocampo. Haidara, già nel mirino di diversi club di Premier League, ha le caratteristiche ideali per adattarsi al gioco di Antonio Conte. La sua capacità di coprire più ruoli in mediana lo renderebbe un rinforzo utile per la seconda parte di stagione.

Il Lipsia, dal canto suo, punta a ridurre il monte ingaggi e non si opporrebbe a una partenza in caso di offerta congrua. Una situazione che potrebbe favorire il Napoli, pronto a muoversi se dovessero aprirsi spiragli economici vantaggiosi.

Strategia azzurra in vista del mercato

La dirigenza guidata da Manna monitora diversi profili per la sessione invernale, consapevole che serviranno rinforzi di livello per affrontare la seconda parte di stagione e la Serie A. Haidara, con esperienza europea e solidità fisica, rientra in pieno nel tipo di giocatore che il Napoli sta cercando.

L’interesse azzurro è concreto ma prudente: l’obiettivo è non snaturare l’equilibrio della rosa, inserendo solo elementi in grado di alzare la qualità del gruppo. Se le condizioni saranno favorevoli, gennaio potrebbe segnare un nuovo colpo dal mercato tedesco.