Torino-Napoli, Conte rivoluziona tutto: rispuntano tre riserve, c’è anche un esordio

di
Antonio Conte dirige energicamente dalla panchina del Napoli durante una partita di Serie A 2025, pronto a cambiare volto alla squadra in vista della sfida contro il Torino.

Il Napoli è costretto a reinventarsi dietro. L’assenza di Amir Rrahmani obbliga Antonio Conte a rivedere le gerarchie difensive in vista del prossimo impegno contro il Torino e, soprattutto, della Champions League. Con Juan Jesus confermato, il tecnico valuta diverse opzioni per completare la linea arretrata, tra certezze, incognite e qualche sorpresa: lo afferma l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“.

Marianucci, la scommessa di Conte

Dopo l’esordio a San Siro, Luca Marianucci potrebbe ricevere una nuova chance. Il difensore classe 2003 è stato escluso dalla lista Champions e rappresenta un’alternativa credibile per far rifiatare Sam Beukema in campionato, considerando la probabile contemporanea assenza anche di Rrahmani.

Una scelta coraggiosa, ma in linea con la volontà del tecnico di valorizzare le risorse interne, soprattutto in una fase in cui la difesa azzurra appare in difficoltà.

Le alternative Mazzocchi e Gutierrez

Sulla fascia destra spunta a sorpresa l’opzione Pasquale Mazzocchi, che non ha ancora effettuato alcun minuto dall’inizio di questa nuova stagione. Il terzino di Barra potrebbe far rifiatare il capitano Giovanni Di Lorenzo.

A sinistra, invece, Conte pensa di rilanciare Miguel Gutierrez, rimasto a Castel Volturno durante la sosta e reduce da pochissimi minuti nel match contro il Genoa. Potrebbe essere una buona soluzione per sostituire Spinazzola che, invece, è tornato in Nazionale dopo diverso tempo.

Difesa da ricostruire

I nove gol subiti nelle ultime sei partite raccontano il momento delicato del Napoli. Conte cerca risposte immediate, ma senza forzare i tempi dei recuperi. Con l’esperienza di Juan Jesus e l’entusiasmo dei giovani come Marianucci, l’allenatore punta a ridare identità a un reparto che, nelle prime giornate, aveva garantito equilibrio.

Il Maradona si prepara a una nuova prova di maturità: ricostruire la difesa sarà il primo passo per rimettere in carreggiata la stagione.

Felice Leopoldo Luongo

