Napoli, doppio sì in vista: accordi vicini per due titolari di Conte

Il Napoli è pronto a blindare due colonne della squadra di Antonio Conte. Secondo Tuttosport, il club azzurro ha definito gli ultimi dettagli per i rinnovi di Amir Rrahmani e Frank Anguissa, due pedine fondamentali nel progetto tecnico del nuovo allenatore.

Doppio rinnovo in vista per il Napoli

Le trattative si sono intensificate negli ultimi giorni, con la società intenzionata a chiudere prima della fine di ottobre. L’obiettivo è dare continuità al gruppo che sta rispondendo positivamente sotto la gestione Conte.

“Il Napoli allontana le voci di mercato sui due perni della squadra di Conte: vicini gli accordi per i prolungamenti dei contratti di Rrahmani e Anguissa”.

Il difensore kosovaro rinnoverà fino al 2028, con opzione per il 2029 e un ingaggio da 4 milioni di euro. Per trattenerlo, il club azzurro ha rifiutato gli interessi di Al-Nassr e Manchester United, preferendo puntare sulla solidità di uno dei leader dello spogliatoio.

Anguissa resta fino al 2029

Discorso analogo riguardo Anguissa. Il centrocampista camerunense prolungherà fino al 2029, con uno stipendio di 4 milioni a stagione. Le offerte non sono mancate, in particolare da Monaco, Sunderland e alcuni club dell’Arabia Saudita, ma il giocatore ha ribadito la volontà di restare a Napoli, dove si sente parte integrante del progetto.

“Contratto fino al 2029 con ingaggio da 4 milioni a stagione. Rifiutate offerte dall’Arabia Saudita oltre a quelle di Monaco e Sunderland.”

Questa doppia mossa conferma la linea di continuità del Napoli, deciso a trattenere i suoi punti di riferimento e costruire attorno a loro la squadra del futuro.