“Abbiamo dominato”: l’Italia vince e Gattuso si gode la prestazione da leader di Di Lorenzo

Prestazione da riferimento per Giovanni Di Lorenzo, autore di una gara ordinata e di qualità con l’Italia. Con 78 tocchi e un 91% di precisione nei passaggi, il capitano del Napoli ha gestito i tempi con sicurezza, vincendo duelli importanti e mantenendo equilibrio difensivo.

La sua heatmap contro Israele mostra una presenza costante sulla corsia destra, dove ha alternato copertura e spinta. Errore che ha portato a un tiro a parte, la prova resta da 7 pieno.

Una valutazione che fotografa bene il suo stato di forma: affidabile, concentrato e sempre dentro la partita. Gattuso ritrova così in Nazionale lo stesso leader che guida il Napoli.

Spinazzola, ritorno e minuti utili per il ritmo

Serata più breve ma comunque significativa per Leonardo Spinazzola, anche lui in maglia Napoli. L’esterno è entrato all’85’ al posto di Andrea Cambiaso, contribuendo a gestire il vantaggio e a chiudere la partita con lucidità. Solo due passaggi, ma la sensazione è di un giocatore che vuole ritrovarsi anche in Nazionale.

Per lui, il 3-0 dell’Italia è stato un test utile per tornare in campo e tornare a masticare il campo con la maglia azzurra. In un Napoli che punta sul gioco sugli esterni, il suo recupero nel prime può diventare un’arma preziosa per il prosieguo della stagione.

Napoli protagonista anche in azzurro

La vittoria dell’Italia non porta solo tre punti, ma anche buone notizie per il club partenopeo. Di Lorenzo continua a rappresentare il simbolo di equilibrio e personalità del Napoli, mentre Spinazzola rientra gradualmente nei piani di Gattuso con la prospettiva di crescere di condizione e tornare nella versione 2021.

Il Maradona può sorridere: i suoi due esterni tornano a casa da protagonisti, pronti a rimettere quella stessa energia al servizio del Napoli in campionato.

Il 3-0 contro Israele rilancia l’Italia e restituisce fiducia anche al Napoli. Di Lorenzo conferma la sua continuità da capitano vero, Spinazzola meno usurato: due storie parallele che raccontano un’unica certezza, quella di un club che continua a fornire spina dorsale e carattere anche alla Nazionale.