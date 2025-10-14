Conte esulta: recupero lampo per un azzurro, è pronto già per il Torino

Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo. L’allarme per l’infortunio di un giocatore azzurro è rientrato e il Napoli potrà contare nuovamente su di lui già nel prossimo impegno di campionato. Dopo lo stop contro il Genoa, il giocatore ha risposto bene alle terapie e punta con decisione alla convocazione per la gara con il Torino.

Recupero lampo per l’esterno azzurro

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il fastidio muscolare che aveva costretto Matteo Politano a fermarsi prima della sosta è stato riassorbito. I primi allenamenti settimanali hanno infatti confermato le prime sensazioni riguardo ad un progressivo miglioramento delle sue condizioni: sarà a disposizione per Napoli-Torino.

L’obiettivo del Napoli è averlo al massimo della condizione anche per la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, una partita chiave per la classifica europea e per il morale del gruppo.

Conte ritrova un’arma preziosa

Il rientro di Politano rappresenta una notizia importante per Conte, che nelle ultime settimane aveva dovuto rinunciare a uno dei suoi elementi più dinamici e determinanti. La sua capacità di saltare l’uomo e dare imprevedibilità sulla corsia è fondamentale nel sistema di gioco azzurro.

Il Napoli, dopo un avvio di stagione positivo ma dispendioso, potrà così tornare a contare su un interprete chiave in vista del doppio appuntamento contro Torino e PSV. Conte seguirà con attenzione i prossimi allenamenti al Centro Tecnico di Castel Volturno per valutare la condizione del giocatore, ma la fiducia è in crescita.

Un segnale incoraggiante per tutta la squadra, che ritrova uno dei protagonisti del brillante inizio di stagione.