“Col Napoli era fatta, poi bloccò tutto”: la confessione dell’ex Atalanta

Spunta un incredibile retroscena di mercato che riguarda il Napoli e un ex Atalanta. Josip Ilicic ha infatti svelato, nel corso di un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, di essere stato ad un passo dal club azzurro ai tempi di Carlo Ancelotti, ma poi l’affare si bloccò improvvisamente a causa del dietrofronti della dirigenza bergamasca.
Ilicic e il mancato trasferimento al Napoli
Il trequartista sloveno, oggi tornato in Sloevnia, ha ricordato quel momento con parole chiare, senza rimpianti ma con un pizzico di nostalgia per un’occasione sfumata.
“Col Napoli era fatta, parlai con Ancelotti, poi Percassi bloccò tutto. Mi chiamarono anche Milan e Bologna, con il povero Mihajlovic. Ma non piango: meglio da protagonista a Bergamo che uno dei tanti in una cosiddetta big”.
Secondo Ilicic, l’accordo con il Napoli era praticamente definito, ma la famiglia Percassi, allora proprietaria dell’Atalanta, decise di trattenere il giocatore considerandolo fondamentale per il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.
Un’occasione mancata e una carriera speciale
Il nome di Ilicic è rimasto legato alla Serie A per anni, grazie alle sue stagioni di altissimo livello con la maglia dell’Atalanta. Il passaggio al Napoli avrebbe potuto portarlo in una delle piazze più calde e ambiziose d’Italia, ma il calciatore ha spiegato di non avere rimorsi: a Bergamo ha vissuto i momenti più belli della sua carriera, tra Champions League e applausi europei.
La sincerità delle sue parole ha riaperto un “what if” nel cuore dei tifosi azzurri, che possono solo immaginare cosa sarebbe stato vedere Ilicic al Maradona con la maglia del Napoli di Ancelotti.