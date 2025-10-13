Belgio-Galles, De Bruyne decisivo: doppietta e prestazione da leader

Un’altra prestazione da fuoriclasse per Kevin De Bruyne, che ha guidato il Belgio alla vittoria contro il Galles nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Il capitano dei Diavoli Rossi ha realizzato una doppietta e ha ottenuto un voto complessivo di 8.3, confermandosi ancora una volta il faro tecnico della squadra.

Belgio, doppietta e controllo totale del gioco di De Bruyne

In 81 minuti in campo, De Bruyne ha segnato due gol e mostrato la consueta padronanza nel dettare i tempi della manovra. Con 32 tocchi, 18 passaggi precisi su 20 (90%) e 3 passaggi chiave, ha costruito quasi tutte le azioni pericolose del Belgio.

La sua heatmap evidenzia una presenza costante tra centrocampo e trequarti offensiva, dove ha orchestrato il gioco e si è spesso inserito alle spalle dei difensori gallesi. Il centrocampista del Manchester City ha anche completato 4 cross e gestito in modo pulito ogni possesso.

Non solo gol, leadership e lucidità nei momenti decisivi

Pur senza assist, De Bruyne è stato il punto di riferimento tecnico e mentale della squadra di Domenico Tedesco. Ha tentato due tiri in porta, risultando sempre una minaccia, e ha vinto tre duelli complessivi, mostrando intensità e concentrazione fino al momento della sostituzione.

Con questa prova, il Belgio consolida la propria posizione nel gruppo di qualificazione, mentre De Bruyne conferma la sua leadership sia con il Napoli che in Nazionale.

Il Belgio tornerà in campo nel prossimo turno contro la Lettonia, e Tedesco potrà contare ancora sul suo capitano, in forma strepitosa e determinato a guidare i compagni verso il Mondiale 2026.