“Non c’era solo il Napoli su Neymar”, la rivelazione di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha svelato un retroscena che avrebbe potuto cambiare il mercato estivo 2025: Neymar, oggi al Santos, era stato proposto a due club italiani di vertice, Napoli e Inter, prima dei suoi problemi fisici. Le società hanno valutato l’idea ma hanno deciso di non procedere. Un affare rimasto solo sulla carta, ma che racconta le dinamiche di un’estate di trattative e opportunità sfumate.

Retroscena Neymar, la rivelazione di Fabrizio Romano sul Napoli

Il noto esperto di mercato ha ricostruito i fatti: l’attaccante brasiliano è stato proposto in Italia tra fine aprile e inizio maggio, prima che emergessero i nuovi problemi fisici che ne stanno condizionato la stagione.

“Neymar ha avuto la possibilità di arrivare in Serie A nella scorsa estate. Quello che mi risulta è che lui intorno a fine aprile/inizio maggio è stato offerto a dei club italiani”.

Il Napoli, reduce da un periodo di rinnovamento tecnico, prese in considerazione l’idea ma preferì altre soluzioni.

“È stato proposto soprattutto al Napoli, così come ha scritto la Gazzetta: agli azzurri è stata prospettata questa idea, ma prima che Neymar avesse nuovi problemi fisici. Il Napoli ha valutato questa possibilità, facendo poi altre scelte, ma i partenopei non hanno mai avanzato proposte”

Non solo Napoli, contatti anche con l’Inter

La proposta è arrivata anche alla Inter allora allenata da Simone Inzaghi, impegnata a gestire un equilibrio di rosa e bilancio dopo la stagione in Serie A e in Champions League.

“È stato offerto anche all’Inter: in quel caso si pensava che potessero ragionare su un giocatore diverso, poi non ha preso quella tipologia di calciatore”

Secondo Romano, l’operazione è stata orchestrata dall’agente Pini Zahavi, tra i più influenti del panorama internazionale.

“Lui ha Pini Zahavi come rappresentante, che è uno dei più importanti al mondo e che ha buoni rapporti con l’Inter, ma anche con lo stesso Napoli”

Malgrado le aperture iniziali, nessun club ha deciso di spingersi oltre la semplice valutazione.

“È stato offerto a tanti club, ma nessuno ha affondato il colpo”

Il ritorno al Santos e un futuro ancora aperto

Dopo i contatti senza seguito con l’Italia, Neymar ha scelto di tornare in patria, al Santos, dove sta provando a rilanciare la propria carriera.

“Alla fine ha scelto di restare al Santos e non se n’è fatto più nulla”

Il suo nome resta però sinonimo di fascino e curiosità anche per il calcio europeo. La sensazione è che, se le condizioni fisiche lo permetteranno, il brasiliano possa ancora attrarre l’interesse di club di primo livello. Un’occasione mancata per la Serie A, che per qualche settimana aveva accarezzato l’idea di vedere di nuovo un fuoriclasse come Neymar nei propri stadi.