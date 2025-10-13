Hojlund, il retroscena: perché Chivu è stato decisivo per il suo approdo al Napoli

Rasmus Hojlund è la sorpresa del Napoli in questa stagione. Il danese è arrivato in estate per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Lukaku e ha avuto un impatto travolgente. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, il suo futuro avrebbe potuto prendere un’altra strada. Proprio durante l’ultima finestra di mercato, Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha preso un’altra decisione, rinunciando di fatto al danese. Una scelta che ha cambiato i piani di Milano e ha aperto le porte della rinascita del centravanti al Maradona.

Un bivio decisivo tra Appiano e il Maradona

La ricostruzione parte da un momento chiave dell’ultima estate. L’Inter si è trovata di fronte a una scelta: investire su Hojlund o dare fiducia al giovane Pio Esposito. Cristian Chivu, appena arrivato ad Appiano Gentile, ha voluto prima osservare il suo ragazzo in un test amichevole. É bastato un gol per convincerlo.

A riportare il retroscena, la Gazzetta dello Sport:

“Chivu parlò chiaro: fatemi rivedere Pio all’opera e capirò meglio. Gli è bastato poco, il gol al Mondiale per Club, per arrivare alla conclusione che sì, Pio Esposito sarebbe stato il futuro ma anche il presente dell’Inter.”

Quella decisione chiuse la porta al danese, che nelle settimane successive sarebbe entrato nei radar del Napoli, pronto a scommettere sul suo talento e sulla sua energia.

L’intuizione di Chivu e il destino di Hojlund

Il tecnico romeno motivò la scelta con un legame costruito nel tempo.

“L’ho conosciuto a 13 anni e mezzo, siamo cresciuti insieme, ora ritrovo un attaccante maturo, l’Italia potrà goderselo per molti, molti anni.”

Le sue parole convinsero la dirigenza guidata da Marotta e Ausilio a rinunciare a Hojlund. L’episodio ha segnato indirettamente anche il mercato del Napoli, che, pochi giorni più tardi, ha deciso di puntare forte sul danese. Oggi, i suoi gol al Maradona rappresentano la risposta più chiara alle scelte dell’estate.

Dal rimpianto dell’Inter alla gioia del Napoli

Guardando indietro, quella scelta sembra un incrocio di destini. L’Inter ha proseguito la propria strada con i suoi giovani, mentre il Napoli ha trovato in Hojlund una forza esplosiva, capace di cambiare le partite e ridare entusiasmo a un ambiente che cercava una nuova guida offensiva.

“Oggi sorridono tutti, l’Inter, Pio e il suo allenatore.”

Ma a Napoli sorridono di più, perché la loro sorpresa più grande è nata da una decisione altrui. Una sliding door che potrebbe persino diventare decisiva per la vittoria dello Scudetto.