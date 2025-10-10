Napoli, che elogio per Buongiorno: parole al miele per il difensore

Sono arrivati elogi fantastici per Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli ancora alle prese con un infortunio: parole al miele per lui

Il Napoli anche quest’anno sta facendo a meno di Alessandro Buongiorno, difensore centrale arrivato ad inizio scorsa stagione dal Torino, per 35 milioni di euro + 5 di bonus. Spesso condizionato da numerosi infortuni, gli azzurri non hanno potuto godersi al meglio le sue qualità.

Il potenziale però sicuramente si è visto, con la leadership che lo contraddistingue rispetto i suoi colleghi in azzurro e in Serie A. Quando è in campo la storia è diversa: ora tifosi e Antonio Conte non attendono altro che il suo ritorno sul terreno di gioco.

Buongiorno, che elogio di Marino: parole al miele per il top player azzurro

Avere Buongiorno in rosa è sicuramente un’arma in più perché, se in condizione, è determinante e roccioso. Il centrale italiano ha offerto una prova positiva contro Haaland, nella sfida di Champions League al Manchester City. La fragilità fisica però non fa restare tranquilli.

Stando a quanto dichiarato da Pierpaolo Marino, ex direttore generale dei partenopei, a Radio Kiss Kiss, Buongiorno è su un livello molto alto:

“Per me Buongiorno è il miglior difensore del campionato. Se non è così, sicuramente è tra i top tre. Il Napoli è stato molto bravo a prenderlo e se lo godrà per ancora tanto tempo. Gli infortuni sono un peccato, ma sono capitati in maniera del tutto casuale. Purtroppo con tre competizioni c’è questo rischio, sarà importante la prevenzione” – afferma Marino

Il suo rientro è previsto – salvo ulteriori ricadute – per la sfida contro la sua ex squadra, il Torino, sabato 18 ottobre alle ore 18:00.