Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, che elogio per Buongiorno: parole al miele per il difensore

di
Buongiorno durante l'ingresso in campo

Sono arrivati elogi fantastici per Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli ancora alle prese con un infortunio: parole al miele per lui

Il Napoli anche quest’anno sta facendo a meno di Alessandro Buongiorno, difensore centrale arrivato ad inizio scorsa stagione dal Torino, per 35 milioni di euro + 5 di bonus. Spesso condizionato da numerosi infortuni, gli azzurri non hanno potuto godersi al meglio le sue qualità.

Il potenziale però sicuramente si è visto, con la leadership che lo contraddistingue rispetto i suoi colleghi in azzurro e in Serie A. Quando è in campo la storia è diversa: ora tifosi e Antonio Conte non attendono altro che il suo ritorno sul terreno di gioco.

Buongiorno, che elogio di Marino: parole al miele per il top player azzurro

Avere Buongiorno in rosa è sicuramente un’arma in più perché, se in condizione, è determinante e roccioso. Il centrale italiano ha offerto una prova positiva contro Haaland, nella sfida di Champions League al Manchester City. La fragilità fisica però non fa restare tranquilli.

Buongiorno in partita
Buongiorno, che elogio di Marino: parole al miele per il top player azzurro

Stando a quanto dichiarato da Pierpaolo Marino, ex direttore generale dei partenopei, a Radio Kiss Kiss, Buongiorno è su un livello molto alto:

“Per me Buongiorno è il miglior difensore del campionato. Se non è così, sicuramente è tra i top tre. Il Napoli è stato molto bravo a prenderlo e se lo godrà per ancora tanto tempo. Gli infortuni sono un peccato, ma sono capitati in maniera del tutto casuale. Purtroppo con tre competizioni c’è questo rischio, sarà importante la prevenzione” – afferma Marino

Il suo rientro è previsto – salvo ulteriori ricadute – per la sfida contro la sua ex squadra, il Torino, sabato 18 ottobre alle ore 18:00.

Paolo Cibelli

