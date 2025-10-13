Home ->

Belgio, gol di Kevin De Bruyne: il capitano dà il via alla rimonta (VIDEO)

Kevin De Bruyne del Belgio calcia con decisione verso la porta durante la gara contro il Galles nelle qualificazioni al Mondiale 2026.

Kevin De Bruyne ha messo la firma sulla gara del Belgio contro il Galles. Il Belgio ha trovato ritmo grazie alla sua regia, fatta di tempi rapidi e letture pulite. La rete (nuovamente) dal dischetto al 18′, che è valsa l’1-1 dopo il gol di Rodon – poi l’1-2 di Meunier -, è il sigillo su una prestazione che unisce tecnica, passo e scelte semplici. Per i Diavoli Rossi è un segnale forte in vista dei prossimi impegni. Per l’Europa, un promemoria sul valore del capitano quando sta bene.

De Bruyne in gol con il Belgio: i numeri del primo tempo e il video del gol

De Bruyne sceglie sempre l’opzione più utile. Alterna aperture sul lato forte e imbucate centrali. Si abbassa per dare uscita alla manovra, poi attacca il mezzo spazio per rifinire. Nei momenti caldi rallenta, fa respirare la squadra, ricomincia semplice.

Kevin De Bruyne del Belgio calcia verso la porta durante una partita di qualificazioni mondiali 2025 contro il Galles.
Kevin De Bruyne in azione con il Belgio contro il Galles durante le qualificazioni Mondiali 2025

È una gestione che minimizza gli errori e massimizza i tocchi utili. Il belga è stato meno al centro del gioco dei suoi. Appena 18 tocchi, dieci passaggi (91%) – di cui due chiave.

Galles-Belgio, il video del gol di De Bruyne

La gara dice che KDB è dentro il ritmo. La gamba risponde, la testa vede prima. Il Belgio beneficia di una regia che ordina le transizioni e alza la qualità sulle palle inattive.


La versione essenziale di De Bruyne resta la più efficace: pochi tocchi, tante scelte corrette, un gol che pesa.

Clemente Grimaldi

