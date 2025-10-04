Napoli, Beukema da brividi sulla città e squadra: il suo racconto fa sorridere i tifosi

Intervenuto ai microfoni, Sam Beukema, ha regalato emozioni ai tifosi a seguito delle sue parole sulla città e la squadra

Sam Beukema, difensore del Napoli, sta realmente sorprendendo in questo avvio di stagione. Complice l’infortunio di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, l’ex Bologna sta trovando molto spazio nelle idee di Antonio Conte.

L’investimento per lui è stato molto importante: 31 milioni di euro sborsati per assicurarsi un difensore di livello e già con esperienza in Europa. Il Napoli ha l’ambizione di diventare una squadra importante anche fuori dall’Italia e, questi colpi, lo permettono. L’olandese poi non ha mai nascosto la gioia di vestire l’azzurro.

Beukema pazzo di Napoli: ecco le sue parole

Al termine della sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, il centrale azzurro ha rilasciato un’intervista al quotidiano di Algemeen Dagblad:

“Mi sento bene qui sin dal primo giorno, è pura follia ma in senso positivo. La gente va pazza per il calcio, avevo voglia di vivere questa passione. So anche cos’è Maradona per le persone, era come un Dio. Napoli non è paragonabile all’Olanda” – dice Beukema.

Non sono ovviamente mancati riferimenti e pensieri anche in merito all’esordio casalingo in Champions League, dinanzi al proprio pubblico, e su Antonio Conte: