Torino – Napoli, difesa ancora in emergenza? L’alternativa è pronta ed ha un obiettivo!

Tra meno di una settimana ci saranno i granata sulla strada dei campione d’Italia. Conte sta valutando chi schierare per contrastare l’attacco di Baroni

Il Napoli comanda, insieme alla Roma, la classifica della Serie A grazie al successo in rimonta contro il Genoa. Ora sul cammino azzurro ci sarà il Torino, che tra meno di una settimana, ospiterà i campioni d’Italia.

Una partita che vede Conte già all’opera per provare a contrastare l’offensiva granata. La difesa è un grande punto interrogativo, con l’unica conferma che, per ora, si chiama Sam Beukema.

Beukema titolare contro il Torino: l’olandese ha un obiettivo preciso da raggiungere

È arrivato dal Bologna e ha già mostrato sul campo tutti i milioni spesi per portarlo a Napoli. Inizialmente si pensava potesse essere il sostituto di Rrahmani, ma invece è stato proprio il kosovaro – involontariamente – ad aprirgli una grossa chance per mostrare il suo valore.

Il 13 azzurro si è infortunato con la sua Nazionale ormai un mese fa e resterà fermo ancora un po’. Beukema è stato dunque il titolare fisso di Conte nelle ultime settimane tranne con il Milan per un affaticamento muscolare. Ora è pronto a prendersi la titolarità anche contro il Torino.

L’unico dubbio se con affianco Juan Jesus o Buongiorno, con il brasiliano leggermente favorito sull’italiano appena tornato dall’infortunio. L’olandese sicuro ci sarà e con un obiettivo preciso da raggiungere per la prossima estate.

Infatti, come riportato da Il Mattino, l’olandese spera di riuscire a entrare nel giro delle convocazioni dell’Olanda, per strappare il pass per i prossimi Mondiali 2026. Non a caso, la scelta del Napoli, è stata fatto proprio con questa scopo: alzare l’asticella, sposando il progetto di Conte e di una squadra ambiziosa di vincere.