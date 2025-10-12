Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Torino – Napoli, difesa ancora in emergenza? L’alternativa è pronta ed ha un obiettivo!

di
Conte pensieroso

Tra meno di una settimana ci saranno i granata sulla strada dei campione d’Italia. Conte sta valutando chi schierare per contrastare l’attacco di Baroni

Il Napoli comanda, insieme alla Roma, la classifica della Serie A grazie al successo in rimonta contro il Genoa. Ora sul cammino azzurro ci sarà il Torino, che tra meno di una settimana, ospiterà i campioni d’Italia.

Una partita che vede Conte già all’opera per provare a contrastare l’offensiva granata. La difesa è un grande punto interrogativo, con l’unica conferma che, per ora, si chiama Sam Beukema.

Beukema titolare contro il Torino: l’olandese ha un obiettivo preciso da raggiungere

È arrivato dal Bologna e ha già mostrato sul campo tutti i milioni spesi per portarlo a Napoli. Inizialmente si pensava potesse essere il sostituto di Rrahmani, ma invece è stato proprio il kosovaro – involontariamente – ad aprirgli una grossa chance per mostrare il suo valore.

Il 13 azzurro si è infortunato con la sua Nazionale ormai un mese fa e resterà fermo ancora un po’. Beukema è stato dunque il titolare fisso di Conte nelle ultime settimane tranne con il Milan per un affaticamento muscolare. Ora è pronto a prendersi la titolarità anche contro il Torino.

Beukema in campo
Beukema titolare contro il Torino: l’olandese ha un obiettivo preciso da raggiungere (lapresse) spazionapoli.it

L’unico dubbio se con affianco Juan Jesus o Buongiorno, con il brasiliano leggermente favorito sull’italiano appena tornato dall’infortunio. L’olandese sicuro ci sarà e con un obiettivo preciso da raggiungere per la prossima estate.

Infatti, come riportato da Il Mattino, l’olandese spera di riuscire a entrare nel giro delle convocazioni dell’Olanda, per strappare il pass per i prossimi Mondiali 2026. Non a caso, la scelta del Napoli, è stata fatto proprio con questa scopo: alzare l’asticella, sposando il progetto di Conte e di una squadra ambiziosa di vincere.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie