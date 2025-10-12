Rrahmani verso il forfait anche contro il Torino: quando può tornare

In casa Napoli, l’occhio va alle condizioni di Amir Rrahmani: dando per assodata la sua assenza contro il Torino, spunta la possibile data del rientro del difensore kosovaro.

Contro il Torino, per cercare la sesta vittoria sulle prime sette partite del campionato di Serie A. Il Napoli prepara la prossima sfida con questo obiettivo, ben consapevole che già in questo momento è fondamentale non perdere terreno per tenere testa alle inseguitrici. D’altronde, una vittoria garantirebbe la permanenza al primo posto, condiviso attualmente con la Roma a quindici punti, oltre che un’iniezione ulteriore di autostima che non fa mai male.

Tutti i riflettori, quando manca poco meno di una settimana dal fischio d’inizio della sfida contro i granata, sono puntati sull’infermeria di Castel Volturno. Non solo le condizioni di Stanislav Lobotka e Matteo Politano (clicca qui per tutte le ultimissime novità), ma i tifosi si interrogano anche su quando tornerà in campo Amir Rrahmani. Fermo in seguito a un problema accusato nel corso della prima sosta di stagione per le Nazionali, il difensore kosovaro è ancora alle prese con il recupero e, stando alle ultime notizie, la sua presenza contro il Torino appare un miraggio, salvo sorprese.

Infortunati SSC Napoli, attesa ancora per Rrahmani: le ultime

Quando tornerà in campo Amir Rrahmani? Questa è la domanda che, da settimane, tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi della SSC Napoli.

A fare il punto della situazione a tal proposito è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Un’assenza certificata (contro il Torino, ndr) sarà quella di Rrahmani, fermo dalla sosta di settembre e fuori sia per Torino sia per Eindhoven: ha giocato contro Sassuolo e Cagliari, s’è infortunato con il Kosovo (lesione al bicipite femorale destro), è rientrato in panchina contro il Pisa e poi ha saltato le successive. Il prossimo obiettivo è riaverlo a disposizione con l’Inter, il 25 ottobre”.

Senza Rrahmani non è lo stesso Napoli

I numeri di queste ultime uscite del Napoli, senza aver disponibile Amir Rrahmani, certificano l’importanza del kosovaro per la squadra allenata da Antonio Conte.

La sua presenza è sinonimo di garanzie e dal momento in cui, con la sua assenza, gli azzurri hanno subito diversi gol, c’è da crederci quando si dice che l’ex Hellas Verona è uno dei veri e propri insostituibili per i campioni d’Italia in carica.