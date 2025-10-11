“Scudetto o Mondiale con la Scozia?”: la risposta di Gilmour è imperdibile

Il centrocampista di proprietà della SSC Napoli, Billy Gilmour, ha parlato dal ritiro della Scozia: imperdibili le dichiarazioni dell’ex Brighton.

Al rientro dalla seconda sosta di stagione per le Nazionali, il Napoli avrà di fronte il Torino nel match che sarà valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Un banco di prova da non sbagliare per gli azzurri, anche per preparare al meglio un mini – ciclo di partite che potrà dire molto sulle ambizioni dei partenopei, che non sono banali. D’altronde, il primato in classifica a quindici punti, al pari della Roma, sono dimostrazione di come i campioni d’Italia in carica siano determinati a difendere quanto conquistato nella scorsa annata.

Contro il Torino, al netto di altre varianti tecnico – tattiche, al momento non al vaglio, dovrebbe essere la volta di Billy Gilmour. Quest’ultimo sarà chiamato in causa in luogo dell’infortunato Stanislav Lobotka: già nella stagione precedente, l’ex Brighton ha avuto modo di giocare al posto dello slovacco, quando è stato infortunato, e anche questa volta è chiamato a rispondere presente. Antonio Conte, si sa, nutre molta fiducia nei suoi confronti e tutto lascia pensare che punterà su di lui, in attesa del ritorno in campo del numero 68.

Intanto, lo scozzese quest’oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla Scozia: non solo le parole su McTominay e De Bruyne (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni in merito), ma l’azzurro si è lasciato andare anche a una domanda molto singolare.

News SSC Napoli, Gilmour parla dal ritiro della Scozia

Billy Gilmour è pronto (nuovamente) a prendersi il Napoli: tutta la sua carica arriva dalla Scozia, dov’è impegnato, insieme anche a Scott McTominay, con la sua Nazionale.

L’ex Brighton, nelle parole riportate dal Daily Mail, ha parlato anche dello Scudetto conquistato nella scorsa stagione sotto la guida di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni a tal proposito:

“La vittoria di un campionato come quello della Serie A è un qualcosa di speciale, davvero. Ma giocare un Mondiale è il sogno di ogni bambino della Scozia. Tutti quelli che crescono giocando e guardando la Scozia sanno che è l’evento più grande che ci sia. Se ci riuscissimo, sarebbe un momento di enorme orgoglio per me e per tutta la mia famiglia”.

Un Billy Gilmour che, dunque, vuole essere non solo protagonista in maglia Napoli, ma che vuole ritagliarsi pagine di storia importanti anche con i colori della sua Scozia.