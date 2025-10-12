Napoli, senti Condò: messaggio chiaro sullo Scudetto!

Una dichiarazione netta da parte del giornalista, che avvisa Conte e i suoi uomini sulla corsa Scudetto

Tra meno di una settimana, il Napoli tornerà in campo per la settima giornata di Serie A. Ad attendere i campioni d’Italia, dopo la sosta delle Nazionali, ci sarà il Torino sabato prossimo alle ore 18. Conte arriva con tanti dubbi di formazione, legati soprattutto agli infortunati.

Gli azzurri vogliono, però, portare avanti il successo ottenuto contro il Genoa, confermando il primato, attualmente condiviso con la Roma. Proprio i giallorossi rientrano tra le candidate al successo finale, ma secondo Paolo Condò, sono altre due le squadre che fanno davvero paura.

Il Napoli è attualmente in cima e si gode quel primo posto insieme alla Roma. Contro il Torino sarà una partita tutt’altro che semplice, ma Conte sa bene come affrontare anche questo tipo di partite. Partite che, tra l’altro, t’indentificano proprio sul tipo di percorso che uno vuole fare in campionato.

Quel percorso verso lo Scudetto, che secondo il giornalista e opinionista Paolo Condò, è condiviso da 6-7 squadre, ma con solo tre squadre che si contenderanno il titolo di campione d’Italia. Di seguito le sue parole al Festival dello Sport di Trento riportate da TMW:

“Delle prime 6-7 non escludo nessuno. Milan e Roma sono partite molto bene. La Fiorentina è partita molto male rispetto a quello che ci aspettavamo tutti. Se la lotta sarà tra Napoli, Milan e Inter? Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere” – afferma il giornalista.