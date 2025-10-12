Mercato Napoli, nel mirino il gioiello della Premier: fissato il prezzo

Nonostante manchino ancora 2 mesi all’apertura della sessione di mercato invernale, gli azzurri sono già molto attivi. Infatti, Giovanni Manna ha già messo nel mirino un autentico prodigio della Premier.

Spendere in terra d’Albione si sta rivelando una scelta piuttosto convincente: da Mctominay a De Bruyne, passando per Hojlund, chi trova poco spazio nel campionato più competitivo nel mondo, è destinato a far bene in Serie A.

Il Napoli, furbamente, vuole continuare su questa linea e, in tal senso, sta già lavorando per puntellare la squadra di Conte con un altro pezzo da 90 inglese. I dettagli.

Napoli, occhi sul gioiello inglese: i dettagli

Non è un segreto: il Napoli perderà Anguissa per la Coppa d’Africa e ha urgente bisogno di coprire questa falla nel minor tempo possibile. Proprio per questo motivo, Kobbie Mainoo è finito sul taccuino della dirigenza azzurra. Pallino di Manna e Conte già dall’estate, il calciatore aveva aperto a un possibile trasferimento, ma lo United – pressato dalla tifoseria – chiuse le porte a un suo trasferiimento.

Ora le cose sono cambiate. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Star, i Red Devils sarebbero pronti ad affondare per il giovane Andy Wharton del Crystal Palace (valutato oltre 70 milioni di euro). Un investimento di queste proporzioni, toglierebbe ancor più minutaggio a Mainoo, ancora a 0 presenze in Premier.

Come anticipato, il ragazzo sarebbe ben felice di far parte del progetto targato Antonio Conte. Adesso, bisognerà cercare di trovare i giusti incastri in quanto la stellina dello United ha diversi estimatori pronti a fare follie per accaparrarsi il suo talento cristallino. Vedremo come si evolverà la situazione.