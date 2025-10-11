Mainoo – Napoli, Fabrizio Romano conferma: i tifosi già sognano

L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, è tornato a parlare di Kobbie Mainoo, calciatore di proprietà del Manchester United nel mirino, già dalla scorsa estate, del Napoli.

È un Napoli che vuole continuare sulla strada tracciata in questo inizio di stagione. Il primo posto, condiviso con la Roma, a quindici punti è un segnale che i campioni d’Italia in carica hanno mandato a tutte le pretendenti per il titolo. Il Napoli c’è e vuole difendere fino all’ultimo il Tricolore conquistato nella scorsa annata. Al rientro dalla sosta, gli azzurri dovranno vedersela con il Torino, occasione per mettere pressione nei confronti delle altre squadre che in questo inizio di stagione sono ai primi posti della classifica di Serie A.

Intanto, in casa Napoli si pensa anche al futuro. In particolare, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già al lavoro per cercare di impostare le varie strategie in vista del mercato di gennaio. Una delle caselle più osservate, a tal riguardo, sarà quella relativa al colpo a centrocampo. C’è un nome che, già dalla scorsa stagione, sta stuzzicando l’interesse dell’uomo mercato della SSC Napoli: si tratta di Kobbie Mainoo, che a gennaio potrebbe lasciare in prestito il Manchester United, considerando il poco spazio ottenuto in questo inizio di campionato.

Calciomercato SSC Napoli, Romano: “Gli azzurri osservano”

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, il Napoli continua a essere interessato al centrocampista di proprietà del Manchester United, Kobbie Mainoo.

Di seguito, quanto svelato dall’esperto di mercato sul suo canale You Tube:

“Il futuro di Kobbie Mainoo a gennaio passerà dalla scelta dello United: in estate si è opposto a una cessione in prestito, ma sta continuando a giocare poco. Se dovesse continuare così, le tentazioni per andare in prestito ci sarebbero. Il Napoli ci ha provato già in estate ma, se dovesse esserci opportunità, gli azzurri sarebbero sempre interessati. La Serie A sarebbe gradita al giocatore, considerando ciò che è stato con Hojlund e McTominay. Al momento c’è senza dubbio un gradimento concreto. Il Manchester United a oggi non ha deciso nulla, ma va monitorata la situazione. C’è grande pressione da parte della piazza: Mainoo è fatto in casa dallo United. Il Napoli, però, osserva”.

Mainoo il vice Anguissa? Le ultime in casa Napoli

Non è affatto un mistero che il Napoli punta a chiudere per un centrocampista in vista della prossima sessione di calciomercato.

Questo perché Frank Zambo Anguissa, impegnato con il suo Camerun in Coppa d’Africa, non sarà disponibile a partire da fine dicembre. E il nome di Kobbie Mainoo fa già sognare anche i tifosi azzurri, entusiasti del possibile arrivo di un calciatore sicuramente importante.