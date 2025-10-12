Manna scatenato, in quattro a un passo dalla firma con il Napoli: i nomi

Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, è al lavoro anche in queste settimane, malgrado manchi ancora molto dalla finestra invernale di mercato.

L’estate in casa Napoli è stata senza dubbio movimentata. Tanti i colpi di mercato messi a segno dalla squadra partenopea, secondo quelle che sono state le necessità tecnico – tattiche di Antonio Conte, che un certo peso in tali dinamiche lo ha e non poco. E il campo, a oggi, sembra dare ragione all’operato del club del presidente Aurelio De Laurentiis, considerando anche che molti rinforzi ancora non hanno avuto modo di esprimersi al massimo del proprio potenziale. L’esempio più lampante è quello di Noa Lang, che un po’ di spazio in più potrebbe averlo, considerato lo stop di Matteo Politano (clicca qui per tutte le ultime novità).

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, continua a lavorare per rendere quella azzurra una squadra sempre più competitiva. L’obiettivo è quello di blindare anche l’ossatura principale del gruppo partenopeo, senza tuttavia perdere d’occhio il futuro. A tal riguardo, sono da segnalare le notizie che arrivano questa mattina dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela quali sono i quattro giocatori molto vicini al rinnovo di contratto.

Notizie Napoli calcio, in quattro verso il rinnovo: la situazione

Il Napoli, dopo aver annunciato il rinnovo di Matteo Politano, si porta avanti anche con altri quattro calciatori di sua proprietà.

Di seguito, quanto scritto da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a tal riguardo: