Gilmour, arriva l’elogio dal tecnico: il motivo

Spesso sottovalutato a causa dell’enorme caratura del centrocampo titolare del Napoli, lo scozzese si sta lentamente ritagliando il suo spazio e gli elogi, ovviamente, non sono tardati ad arrivare.

Un bagaglio tecnico non indifferente, la capacità di lettura del gioco e una verticalizzazione micidiale fanno di Gilmour una risorsa preziosa sia per il club che per la Nazionale.

Risorsa che, a causa dell’infortunio di Lobotka, si rivelerà estremamente utile per gli azzurri in questo tour de force in procinto di partire. Billy c’è, e il tecnico lo conferma.

Gilmour, le belle parole del ct: i dettagli

Scozia-Bielorussia è appena terminata con il punteggio di 2 a 1 (in gol anche Mctominay) in favore dei padroni di casa e Billy, partito titolare, è stato sostituito solo all’ 88′ minuto per scelta tecnica. Fino a quel momento, lo scozzese ha disputato una partita da padrone assoluto del centrocampo.

A confermarlo, il tecnico degli scozzesi Steve Clarke:

“Se pensiamo di disputare un match con molto possesso palla, allora Billy è esattamente chi vuoi che abbia il pallone, per trovare quei passaggi decisivi che possono fare male agli avversari”.

Insomma, l’ennesimo riconoscimento per un calciatore assolutamente formidabile che, pian piano, sta riuscendo a trovare sempre più continuità. Le sue spiccate doti da regista consentono alla squadra di dettare i tempi di gioco e le sue improvvise verticalizzazioni sono un’arma letale. Adesso toccherà a lui, saprà farsi trovare pronto.