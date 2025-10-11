Napoli, segnali positivi: l’azzurro si candida per il Torino

Manca una settimana esatta a Torino-Napoli, partita valida per la settima giornata di Serie A, e un azzurro, finora ai margini, potrebbe conquistarsi la sua prima chance da titolare.

Una campagna acquisti a dir poco faraonica, quella operata dalla società azzurra durante la sessione di mercato estiva e che ha portato già i suoi frutti.

Da De Bruyne a Hojlund, passando per Beukema e Gutierrez, i nuovi azzurri hanno dimostrato di poter essere un valore aggiunto in questo Napoli. Purtroppo, non tutti sono riusciti ad inserirsi completamente e, la sfida di sabato, sembra cascare proprio a fagiolo.

Torino-Napoli, possibile chance per l’azzurro: i dettagli

Diciamolo chiaramente: l’hype estivo non è stato per nulla ripagato, così come la cifra sborsata per acquistarlo. Noa Lang, ad oggi, è ancora un oggetto misterioso, non del tutto integrato nei meccanismi di un Antonio Conte che sembra non vederlo ancora. Ma non tutti i mali vengono per nuocere e, infatti, questa sosta Nazionali potrebbe aver sparigliato le carte in tavola.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno olandese avrebbe approfittato della mancata convocazione per lavorare duramente agli ordini del tecnico salentino, che starebbe apprezzando la sua forza di volontà. Lavori che già hanno portato a dei risultati, in quanto Lang è stato il terzo marcatore dell’amichevole giocata a porte chiuse contro l’Avellino, 4° in Serie B.

Insomma, segnali positivi anche da Lang, motivato a conquistare una maglia da titolare. Il Napoli avrà bisogno di tutti gli uomini in rosa e il momento dell’olandese sembra davvero vicino. Infatti, complici anche i rientri dalle Nazionali, il tecnico azzurro potrebbe decidere di schierarlo proprio in occasione del match di sabato. Staremo a vedere.