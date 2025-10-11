Napoli nella top 3 d’Europa, il record è straordinario

Il Napoli di Antonio Conte non solo macina punti su punti, ma batte anche anche un nuovo, strepitoso record. Ecco i dettagli.

Gli azzurri di questo inizio stagione sono apparsi subito concentrati e pronti a regalare gioie a tutto il popolo napoletano, coniugando la solita attenzione difensiva a una nuova e più fluida proposta di gioco.

In tal senso, la grande forza della compagine azzurra continua a essere la grande stabilità difensiva (anche se minore rispetto all’anno scorso) e una grande ferocia nel pressing. Di conseguenza, nessuna sorpresa: è un record meritato.

Napoli, il record è tuo: i dettagli

Alzi la mano chi è ancora in grado di ricordare subito l’ultima sconfitta subita tra le mura del Maradona. Ecco, la risposta verrà, ma dopo un bel po’ di tempo di riflessione. Questo perché gli azzurri non perdono in casa dall’8 dicembre 2024 contro la Lazio di Baroni, che nel frattempo è diventato il nuovo tecnico del Torino.

Insomma, i numeri sono clamorosi: il Napoli è uno dei tre club nei top 5 campionati europei a non aver mai perso in casa nell’anno solare. A far compagnia agli azzurri ci sono nientemeno che il Liverpool campione d’Inghilterra e il Monaco. Le statistiche dicono 10 vittorie e 3 pareggi con 26 gol segnati e 10 subiti. Numeri da capogiro.