Napoli-Juve, duello di mercato: i bianconeri puntano un obiettivo azzurro

Quella tra Napoli e Juve non è solo un avvincente sfida di campionato, ma anche un continuo duello di mercato. In tal senso, un uovo obiettivo è finito nel mirino di entrambe le compagini.

Nonostante il mercato non aprirà prima di gennaio, quest’ultimo non dorme letteralmente mai. Tutte le big sono alla ricerca dei rinforzi giusti per puntellare la squadra e garantire la massima competitività.

Napoli e Juve non sono ovviamente da meno: entrambe le compagini hanno individuato alcune lacune da colmare il prima possibile e sono già attive per bruciare qualsiasi tipo di concorrenza.

Napoli e stregate dal giovane talento: cosa sta succedendo

Una prestazione che i tifosi azzurri ricorderanno per un bel pezzo, quella messa in campo da Brooke Norton-Cuffy al Maradona. Autore di un accelerazione bruciante ai danni di Olivera, ha poi fornito l’assist per lo splendido ma inutile gol di Ekathor. Spinta costante, atletismo e una buona tecnica fanno del classe ’04 inglese un obiettivo di assoluto valore.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino il terzino del Genoa. Delusa dalle prestazioni di Joao Mario, sarebbe pronta a soffiare il gioiellino alla società azzurra, che già lo aveva messo nel mirino come rinforzo per una fascia destra piuttosto scoperta.

La valutazione supera i 10 milioni e, di conseguenza, il Grifone sarebbe piuttosto ben disposto a creare un’asta per il suo pupillo. L’inglese, autore di ottime prestazioni con la maglia rossoblù, sarà sicuramente al centro delle attenzioni già a partire da gennaio. Vedremo se gli azzurri riusciranno ad avere la meglio. Quello che è certo, è che un rinforzo sulla destra serve come il pane.