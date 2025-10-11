“Lo devo ringraziare”, i complimenti a Spinazzola non terminano più

Questo è un momento davvero bello per Leonardo Spinazzola.

Il Napoli di Antonio Conte è arrivato alla sosta di ottobre al comando della classifica del campionato di Serie A, seppur in compagnia della Roma. I partenopei infatti sono primi con i giallorossi con 15 punti totalizzati nelle prime sei giornate di campionato.

I campioni d’Italia in carica, una volta che sarà terminata questa sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, saranno di scena a Torino per giocare contro gli uomini dell’ex giocatore azzurro Marco Baroni. Tra i protagonisti di questo primo scorcio di stagione tra le fila del Napoli bisogna sicuramente inserire Leonardo Spinazzola. Basta pensare che sull’ex Roma bisogna registrare un altro complimento.

Napoli, altri complimenti per Spinazzola

A parlare ancora di lui, esattamente nella conferenza stampa di presentazione della gara di domani della sua Italia contro l’Estonia, è stato il ct Gennaro Gattuso:

“Cosa posso dire su Spinazzola? Spina è un ragazzo sorridente che possiede grandissime qualità. L’ho visto proprio avevo pensato. Lui preferisce giocare più sulla corsia sinistra, ma sa che abbiamo bisogno del suo aiuto e ci ha dato disponibilità. Per questo è molto importante lo ringrazio ancora per questo”.

Queste parole dell’ex allenatore del Napoli, ovviamente, non fanno che aumentare la stima di Leonardo Spinazzola. Lo stesso giocatore partenopeo aveva ribadito dopo il Genoa di sentirsi anche più forte di Euro2020.