“Basta parlarne”, Spinazzola chiaro in conferenza: è arrivato l’annuncio dopo il Genoa

L’esterno azzurro, autore di una prestazione di assoluto livello, ha così parlato al termine del match del Maradona. Ecco le sue parole.

L’ennesima prova convincente da parte di uno dei fedelissimi di Antonio Conte che, grazie alla sua cura, ha raggiunto livelli mai sperimentati prima d’ora.

Proprio per questo, è diventato un’arma offensiva ormai imprescindibile e si è notato anche in occasione del gol dell’1 a 1. Lo stesso Spinazzola, ha analizzato il suo nuovo livello.

Le parole di Spinazzola

Una certezza assoluta ormai per Antonio Conte e per il Napoli, che può contare su un calciatore completamente ritrovato. Lo stesso Leonardo, ha così parlato del suo stato di forma, soprattutto visti i continui paragoni con Euro 2021:

“Basta parlarne. Sono molto meglio di prima. Prima ero molto più pazzo, adesso faccio scelte molto più intelligenti calcisticamente e sono migliorato”.

Inoltre, Spinazzola ha avuto modo di parlare del match contro il Genoa:

“Dovevamo andare più in profondità sulla loro pressione, erano molto aggressivi. Sull’aspetto mentale siamo a un buon punto, bisogna essere uniti. Nazionale? Sono scelte del tecnico, ci sono tanti calciatori nel mio ruolo.

Infine, l’esterno azzurro ha parlato anche di Antonio Conte: