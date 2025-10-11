Italia, escluso un giocatore del Napoli: è tutto ufficiale

Per la gara di questa sera tra Estonia e Italia è stato escluso un giocatore del Napoli.

Con la sosta, di fatto, la luce dei riflettori di media e tifosi è ovviamente rivolta verso la Nazionale di Gennaro Gattuso. Quest’ultima ,infatti, giocherà questa sera in trasferta contro l’Estonia nel match valido per qualificarsi al prossimo Mondiale.

Anche se, in caso di vittoria contro Israele, la Norvegia sarebbe davvero ad un passo dal staccare il pass come prima del girone degli azzurri. Nel frattempo, però,una decisione di Gennaro Gattuso ha portato con sé una brutta notizia per un giocatore del Napoli di Antonio Conte.

Italia, un giocatore del Napoli di Antonio Conte non è stato convocato per la sfida di questa sera con l’Estonia

Tra i 23 convocati della gara di quseta sera contro l’Estonia, infatti, non c ‘è Alex Meret. L’estremo difensore del team campione d’Italia in carica , dunque, non si siederà neanche in panchina nel match che si giocherà in serata.

Oltre a Gigio Donnarumma, che sarà ovviamente il titolare, Gennaro Gattuso ha convocato Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Alex Meret, dopo il continuo avvicendamento nel Napoli con Milinkovic-Savic, ha perso anche il posto tra i tre portieri della Nazionale italiana.