Meret o Milinkovic-Savic, il ballottaggio resta serrato: cosa filtra per Milan-Napoli

Resta aperto il ballottaggio per il portiere titolare nella sfida contro i rossoneri: Antonio Conte avrebbe ancora dei dubbi e la decisione finale resta incerta

Il dualismo in porta accompagnerà il Napoli per tutto il corso della stagione. Lo aveva fatto intendere lo stesso Antonio Conte in persona nella conferenza stampa di presentazione della squadra in estate. La scelta di acquistare un calciatore come Milinkovic-Savic non è stata affatto casuale e ha significato un fattore importante nella competizione per la titolarità tra i pali.

Bisognava alzare ulteriormente l’asticella, anche in porta, e così è stato. Milinkovic ha già disputato due gare da titolare per via di un problema fisico che aveva colpito Meret. Una volta tornato disponibile, il bi-campione d’Italia si è ripreso il suo posto, ma non solo per gratitudine passata. Il lavoro settimanale ha fatto sì che meritasse nuovamente di giocare dall’inizio, oltre che per una gerarchia iniziale.