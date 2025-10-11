Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Il Napoli li blinda, pronto il rinnovo quinquennale: i dettagli

La forza di un club non si misura solo dai risultati sportivi, ma anche dalla sua capacità di programmazione. Il Napoli, da questo punto di vista, sta facendo grandi passi avanti. I dettagli.

Sono stati tanti i miglioramenti in 21 anni di presidenza: dalla comunicazione alla gestione sportiva, passando per il customer care e una maggiore celerità negli acquisti. Adesso, per gli azzurri è giunto il tempo di fare un’ulteriore step in avanti.

Sono probabilmente le due cose che mancano davvero e mi riferisco, ovviamente, alle strutture di proprietà e a una maggior cura dei prodotti del settore giovanile. Per questo secondo aspetto, potrebbero esserci dei passi in avanti.

Napoli, pronti i rinnovi per i gioiellini: i dettagli

Una serie infinita di prestiti nelle serie minori è quello che aspetta ai giovanissimi talenti dei vivai italiani. Poche le eccezione, pochissima la volontà di far emergere davvero le nuove leve. C’è bisogno di un’inversione di tendenza e il Napoli, come spesso accaduto in questi anni, potrebbe fare da apripista.

Giuseppe Ambrosino
Infatti, secondo quanto riportato dal Mattino, la società starebbe lavorando per prolungare fino a 5 anni i contratti di Giuseppe Ambrosino e di Antonio Vergara, talentuosissimi prodotti del vivaio azzurro. Un giusto riconoscimento per due calciatori che, stando alle parole di Antonio Conte post-Genoa, stanno crescendo in maniera esponenziale.

I giovani rappresentano il futuro della squadra e della Nazionale. Marianucci, Vergara, Ambrosino vanno preservati, coccolati e soprattutto va dato loro modo di crescere proprio come si fa nel resto d’Europa. Non è un caso che le prolifiche cantere dei top club europei siano anche utili alle rispettive Nazionali. Speriamo che sia il primo di tanti passi verso questa direzione.

