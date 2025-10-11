Gioia Napoli, Conte può già esultare: non si torna più indietro

Per Antonio Conte è arrivata finalmente un’ottima notizia.
Il Napoli ha vinto contro il Genoa prima della sosta del mese di ottobre. Tuttavia, oltre i tre punti, la gara contro la squadra di Patrick Vieira ha portato con sé anche gli infortuni di due big della squadra agli ordini di Antonio Conte.
I due calciatori in questione sono Matteo Politano e Stanislav Lobotka. Il primo dovrebbe tornare per la sfida del 25 ottobre contro l’Inter, mentre lo slovacco prima della sosta di novembre. Ma per Antonio Conte dall’infermeria ci sono anche delle buone notizie.
Napoli, ottima notizia per Antonio Conte: le ultime
Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Alessandro Buongiorno ci sarà per la sfida di sabato 18 ottobre contro il suo ex Torino. Con il ritorno del difensore italiano, dunque, il Napoli riavrà uno dei perni del suo reparto difensivo.
La speranza di Antonio Conte è quella che, finalmente, Alessandro Buongiorno possa trovare finalmente un po’ di continuità. Mentre per quanto riguarda Amir Rrahmani, di fatto, bisogna aspettare ancora un po’ per conoscere i suoi tempi di recupero. Ricordiamo che il Napoli prende gol ininterrottamente dallo scorso 30 agosto, ovvero dalla sfida col Cagliari.