Gattuso sorprende, un big del Napoli fuori dai convocati: la decisione

Oggi è il giorno di Estonia-Italia, partita fondamentale in ottica qualificazioni mondiali 2026, e il ct azzurro ha preso un’importante decisione nei confronti di un autentico pilastro del Napoli. I dettagli.

Da un bel po’ di tempo, gli azzurri in Nazionale sono aumentati in maniera clamorosa, andando a formare un autentico blocco Made in Napoli. C’è da andarne fieri.

Ultimo di questi, Leonardo Spinazzola, autore di ottime prestazioni e richiamato in Nazionale a causa dell’infortunio di Politano. Ma è un’altra la decisione di Gattuso che è destinata a far discutere, e riguarda direttamente un calciatore partenopeo.

Italia, arriva l’esclusione per il big azzurro: i dettagli

Una decisione dura, che sicuramente non mancherà di suscitare qualche polemica, quella adottata dal tecnico calabrese in vista del delicatissimo match di stasera contro l’Estonia. Le motivazioni non sono ancora note, ma dovrebbero essere di natura tecnico-tattica e non relative a nessun infortunio.

Infatti, tra i 4 calciatori esclusi per il match di stasera troviamo: Nicolussi-Caviglia, Piccoli, Coppola e nientemeno che Alex Meret. Di conseguenza, il portiere friulano – diventato 4° nelle gerarchie della Nazionale – guarderà il match della tribuna. Una decisione che di sicuro non farà piacere ad Alex, da sempre dimostratosi affidabile e pronto per indossare la pesante maglia tricolore.

Certo, Donnarumma è a dir poco intoccabile e Vicario rappresenta un portiere di grande esperienza e affidabilità. Tuttavia, nelle scelte di Gattuso, Alex è scivolato persino alle spalle di Carnesecchi dell’Atalanta. Alle spalle, ci saranno sicuramente ponderate valutazioni dell’allenatore. Quel che è certo, è che un portiere del calibro di Meret meriterebbe ben più considerazione.