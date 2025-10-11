“È maturato molto”, il tecnico elogia l’attaccante azzurro

Un parco attaccanti di tutto rispetto, quello costruito dal Napoli e che sta attirando elogi da tifosi ed addetti ai lavori. Tra questi, spiccano le parole di un ex calciatore, ed ora allenatore, di tutto rispetto.

Si sa: il Napoli raramente ha sbagliato attaccanti in questi 21 anni di presidenza De Laurentiis e il trend positivo è destinato a continuare per la gioia dei supporters partenopei.

Scouting, intraprendenza e capacità di comprendere i calciatori hanno fatto le fortune degli azzurri in un ruolo così profondamente sensibile. Il lavoro viene sempre premiato, e sta accadendo anche ora con un nuovissimo attaccante della rosa. La conferma è autorevole.

Che elogi per l’attaccante azzurro: i dettagli

Chi meglio di un bomber leggendario per la prolificità può giudicare un aspirante tale? Ed ecco che la voce di Pippo Inzaghi, riportata da Repubblica, si fa sentire in merito alla questione, rivolgendo parole di elogio nei confronti del bomber di Moncalieri così profondamente voluto da Antonio Conte.

Il tecnico del Palermo, ha così parlato di Lucca:

“Retegui, Kean e Lucca sono profili diversi tra loro ma tutti utili. Mateo è attaccante d’area, molto concreto, Kean è imprevedibile e potente e Lorenzo è maturato tantissimo. Ha capito cosa serve per rimanere ad alti livelli e sono certo che Rino (Gattuso, ndr) saprà valorizzarli e farà in modo che ognuno trovi il proprio ruolo”.

Dunque, parole che sicuramente faranno piacere a Lucca, spesso criticato per la lentezza dei suoi movimenti e il poco feeling con il resto della squadra. D’altronde, se un un allenatore del calibro di Antonio Conte ti cerca con questa insistenza un motivo ci sarà, e siamo certi che il giovane Lorenzo dimostrerà di essere all’altezza della maglia azzurra.