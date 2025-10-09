Rapporto Conte – De Bruyne, il belga non si nasconde: l’ha detto sul serio

King Kev è tornato a parlare dal ritiro del Belgio del misundersting avuto con il proprio allenatore in occasione del match contro il Milan.

Avere a che fare con Antonio Conte non è mai facile, soprattutto se si parla di disciplina: lo ha capito anche Kevin de Bruyne, fuoriclasse belga arrivato in estate a parametro zero dal Manchester City. Nonostante il suo grande blasone internazionale e la sua grande esperienza, si sta ancora integrando a pieno nello stile di gioco del Napoli e nella fortissima mentalità del suo nuovo allenatore.

De Bruyne su Conte: “In alcuni momenti la pensi diversamente”

In questo momento Kevin de Bruyne è riunito con la rappresentativa nazionale del suo Belgio, allenato dall’ex mister del Napoli, Rudi Garcia, con la quale scenderà in campo in vista dei prossimi match di qualificazione ai Mondiali 2026. Il giocatore del Napoli ha presenziato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con la Macedonia del Nord, rispondendo anche a domande sulla sua esperienza partenopea.

Qui riportato il virgolettato: