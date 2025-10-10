Verso Torino – Napoli, Baroni spera di recuperare pedine fondamentali: le condizioni

In vista del prossimo match di campionato tra Torino e Napoli, Baroni spera di recuperare delle pedine fondamentali per la sua squadra

Si avvicina sempre di più la sfida tra Torino e Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18:00. I campioni d’Italia avranno modo di giocare prima delle pretendenti al titolo, cercando di metterle sotto pressione con un risultato positivo.

Uscire con i tre punti in un campo ostico come quello dello ‘Stadio Olimpico Grande Torino‘, significherebbe avere consapevolezza di essere forti, considerando anche il tour de force che comincerà al rientro dalla sosta della Nazionali.

Torino – Napoli, l’infermeria porta dubbi: Baroni ci spera

Torino – Napoli è anche la sfida tra infortunati, con tanti calciatori da una parte e dell’altra fermi ai box. Marco Baroni, tecnico dei Granata, ora spera di recuperare due pedine fondamentali in modo tale da cercare la prima vittoria stagionale casalinga.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tino Anjorin e Ardian Ismajli sono ancora in forte dubbio per la sfida contro i partenopei. Nei prossimi giorni, per i calciatori, ci saranno dei test fisici per capire se riusciranno a far parte della lista dei convocati.

Non è da meno Antonio Conte. Il tecnico azzurro dovrà far a meno di Matteo Politano e Stanislav Lobotka. Restano ancora da capire, invece, le condizioni di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani.