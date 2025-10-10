Torino – Napoli, Conte ha già dei dubbi: chance dal 1′?

L’allenatore dei partenopei ha iniziato la fase di studio in vista del prossimo match di campionato e potrebbe concedere spazio a giocatori meno impiegati

Alla ripresa dalla sosta per gli impegni internazionali, il Napoli scenderà in campo contro il Torino, squadra caratterizzata da un avvio di campionato tutt’altro che semplice.

Le acque in cui navigano i Granata sono piuttosto turbolente e gli azzurri avranno bisogno di un’altra super prova per strappare la vittoria. Nel frattempo, però, c’è da pensare alla gestione delle forze a causa delle numerose gare.

Scambio di gerarchie fra bomber: è l’ora di Lucca?

Tra le tante rotazioni che potrebbero avversarsi in occasione del match dello Stadio Olimpico Grande Torino, c’è anche un possibile scambio di interpreti nel ruolo di centravanti. Tra questi c’è Lorenzo Lucca, in cerca di gloria.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, Conte sta valutando la possibilità di impiegare il centravanti arrivato dall’Udinese dal 1′ in qualità di terminale offensivo del Napoli, permettendo a Rasmus Hojlund di rifiatare a seguito degli impegni con la Danimarca.

Complici le prime due presenze dal 1′ non proprio memorabili in termini di rendimento, l’allenatore ha preferito affidarsi all’ex United. Lucca, autore del gol vittoria contro il Pisa da subentrato, ora contro il Torino avrà un’occasione d’oro da non sprecare.