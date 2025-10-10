Napoli, doccia ghiacciata per Conte: la decisione ufficiale

Arrivata in queste ore una doccia ghiacciata per Antonio Conte. Il tecnico ora dovrà spingere al massimo per far ricredere di sé

Il Napoli, in questo avvio di stagione, sta sicuramente mantenendo le aspettative iniziali. Rispetto la scorsa stagione, infatti, sono addirittura due i punti in più in classifica, nonostante la sconfitta a San Siro contro il Milan.

La squadra di Antonio Conte, dopo il big match, ha subito alzato la testa e aggiunto al proprio bagaglio altri risultati positivi, con anche l’esordio casalingo in Champions League. Il tecnico però ha ricevuto una notizia che non lo lascia del tutto soddisfatto.

Premio Philadelphia, Conte beffato: ecco il vincitore

Arrivata la decisione ufficiale della Serie A in merito al premio Philadelphia Coach Of The Month, con l’allenatore del Napoli beffato da un suo collega ‘rivale’, perlomeno sul terreno di gioco.

Il premio è stato assegnato a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Il tecnico rossonero ha avuto la meglio su Conte ed altri candidati, con la votazione basata dalla terza alla quinta giornata di campionato. A far vincere l’ex Juve è stata la giuria, che ha osservato la qualità di gioco espresso e criteri tecnico-sportivi.

Doccia ghiacciata dunque per Conte. Ora però ha la possibilità di rifarsi già dopo la sosta, con un bel filotto di partite utili per far vincere il trofeo.