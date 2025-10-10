Conte riflette, 4-1-4-1 in bilico per il Napoli: rinuncia al big e nuovo modulo

In casa Napoli si pensa a una novità tattica: il 4-1-4-1 è stata la scelta prediletta di Antonio Conte in questo inizio di stagione, ma presto potrebbe cambiare la situazione.

L’entusiasmo in casa Napoli è palpabile: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo posto in classifica condiviso in ex aequo con la Roma. Al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali di questa stagione, gli azzurri sono attesi dalla sfida contro il Torino e in queste ore Antonio Conte e i suoi uomini (o meglio, quelli rimasti in casa, in quanto non impegnati con le rispettive Nazionali) stanno continuando a lavorare a Castel Volturno (clicca qui per tutti i dettagli).

In questi giorni, i campioni d’Italia in carica hanno dovuto incassare anche i ko accusati da Matteo Politano e Stanislav Lobotka: i due dovrebbero essere assenti, alla ripresa della Serie A, motivo per cui Conte sta valutando le soluzioni alternative per fare in modo che assenze così importanti non vadano a pesare in modo drastico anche sui risultati. L’edizione odierna de Il Mattino spiega come ci possa essere un cambio anche dal punto di vista del modulo: il 4-2-3-1 e il 4-3-3 potrebbero essere delle soluzioni da non sottovalutare, in alternativa al 4-1-4-1.

Come giocherà il Napoli senza Lobotka e Politano?

Antonio Conte è alle prese con i vari enigmi tecnico – tattici in vista dei prossimi impegni, alla luce degli infortuni accusati da Stanislav Lobotka e Matteo Politano.

Di seguito, quanto scritto da Il Mattino oggi in edicola, a tal riguardo:

“Dietro agli uomini, c’è anche la scelta del sistema di gioco: il 4-4-2 o 4-1-4-1 è la formula che Conte predilige, ma dovrà essere abbandonata nei giorni in cui Politano andrà in panchina: in quel caso, con Neres e magari Lang (51′ e zero gol fino ad adesso) schierati assieme nel tridente e nel 4-3-3 o 4-2-3-1”.

Il Napoli con il 4-3-3: fuori uno dei Fab Four?

La sensazione è che il Napoli debba essere costretto a rinunciare al 4-1-4-1 con le assenze temporanee di Stanislav Lobotka e Matteo Politano.

Il dilemma si ripresenterà, forse in maniera più incisiva, dal momento in cui i due saranno disponibili. A chi dovrà rinunciare Conte, in caso di definitivo passaggio, seppur momentaneo, al 4-3-3? Non è escluso che Conte possa decidere, in alcuni momenti della stagione, di rinunciare a uno dei Fab Four, così com’è stato, per motivi di turnover, nel caso di Napoli – Genoa (Kevin De Bruyne è partito dalla panchina). Senza dimenticare che Frank Zambo Anguissa da fine dicembre sarà impegno in Coppa d’Africa: pensare, già da oggi, a una soluzione sicuramente è nei piani di Conte.