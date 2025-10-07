Emergenza Napoli, novità per Buongiorno e Rrahmani: cosa accadrà dopo la sosta

Novità rilevanti sui recuperi dei due difensori azzurri, indisponibili nelle ultime uscite dei campioni d’Italia.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il successo contro il Genoa ha permesso al Napoli di lasciarsi immediatamente alle spalle la sconfitta subìta con il Milan e di mantenere la testa della classifica. Tuttavia, non tutto è andato per il verso giusto in casa azzurra. Lo splendido gol segnato da Jeff Ekhator ha prolungato la striscia di partite consecutive senza riuscire a tenere la porta inviolata.

L’ultima volta che i partenopei hanno ottenuto un clean sheet risale alla sfida con il Cagliari del 30 agosto. Da allora, tra Serie A e Champions League, gli uomini di Antonio Conte hanno incassato 9 reti in 6 match. Un dato sicuramente preoccupante per una squadra che ha conquistato lo scudetto nella scorsa annata anche grazie alla solidità difensiva,

Napoli, i tempi di recupero di Buongiorno e Rrahmani

Ecco perché c’è tanta attesa per capire quali saranno i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Il difensore italiano si è fermato in occasione della gara con il Pisa, mentre il kosovaro non scende in campo ormai da un mese abbondante, essendosi fermato durante l’incontro tra Svizzera e Kosovo dello scorso 5 settembre.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rientro di Buongiorno dovrebbe essere imminente. L’obiettivo è Torino-Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18:00. Una partita decisamente significativa per il classe 1999, che ha trascorso una vita nelle fila dei granata.

Notizie meno confortanti, invece, per Rrahmani. Sempre per il Corriere dello Sport, infatti, non ci sono aggiornamenti in merito alla sua situazione e quindi non si possono fare previsioni di alcun tipo sul suo ritorno.