Napoli, allenamenti pesanti e calciatori stremati: la foto fa il giro del web!

Una foto pubblicata su Instagram ha subito fatto il giro del web, con Antonio Conte che spinge i propri calciatori al limite

I carichi di Antonio Conte, come ben si sa, non sono affatto leggeri. Il tecnico richiede sempre il massimo ai propri calciatori. A pagarne pegno sono gli azzurri rimasti a Castel Volturno durante la sosta della Nazionali, che continuano ad allenarsi intensamente per essere pronti alla prossima sfida.

Al rientro il campo ci sarà il Torino, ancora a caccia della prima gioia casalinga in questa stagione. Il Napoli non vuole di certo concedere ciò ed è pronto a soffiare tre punti su un campo ostico. Dalla sfida contro i Granata, si aprirà un tour de force intenso.

Allenamenti pesanti? Juan Jesus ci scherza sopra: la storia su Instagram

A scherzare sull’allenamento odierno è stato Juan Jesus, eterno scudiero della formazione di Conte. La sua esperienza è ben nota a tutti e, nonostante alcune critiche, ha sempre sudato la maglia del Napoli.

“Riposino pomeridiano” – scrive Jesus sulla sua storia Instagram, con anche presenti Antonio Vergara e David Neres visibilmente esausto.

Il difensore azzurro, dopo il traguardo delle 100 presenze con la maglia azzurra, ora è pronto a continuare ad imporsi. Le assenze di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani – entrambi infortunati – sono sicuramente pesanti, ma l’ex Roma si sta facendo rispettare.