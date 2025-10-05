Napoli-Genoa, Juan Jesus protagonista nel pre-gara: gli azzurri celebrano il difensore

Juan Jesus assoluto protagonista del pre gara di Napoli-Genoa: la società azzurra esalta il difensore brasiliano.

Dopo la prima vittoria stagionale in Champions League, ottenuta mercoledì sera al Maradona contro lo Sporting Lisbona, questo pomeriggio il Napoli di Antonio Conte ha ripreso la propria corsa in campionato.

Gli azzurri sono tornati sotto i riflettori della Serie A per misurarsi in casa col Genoa di Patrick Vieira. Prima del calcio d’inizio del match, la società azzurra ha caratterizzato il pre-gara con una particolare premiazione. Il protagonista assoluto è stato Juan Jesus, celebrato dalla compagine partenopea con un premio speciale.

Juan Jesus sempre più azzurro: premio per il difensore brasiliano

Con la presenza raccolta in occasione del big match alla scala del calcio contro il Milan, Juan Jesus ha collezionato la sua 100esima apparizione con indosso la maglia azzurra. Un traguardo importante per l’esperto centrale ex Roma, che la dirigenza ha voluto riconoscere con la consegna di una speciale maglia.

A pochi minuti dalla sfida col Genoa, Juan Jesus ha ricevuto la maglia numero 100. Coincidenza ha voluto che il brasiliano ricevesse questo particolare riconoscimento proprio in un match contro il Grifone, da cui tutto è partito. Il difensore ha fatto il suo debutto con la maglia dei partenopei il 29 agosto 2021, proprio in occasione di una sfida esterna in casa del Genoa.

Juan Jesus, diventato uno dei leader indiscussi del Napoli, ha contributo in modo significativo alla vittoria di due scudetti, entrando di diritto nella leggenda del club. In azzurro ha anche raccolto 5 gol e 2 assist. La sua prima rete col Napoli è stata realizzata il 23 gennaio 2022 nel 4-1 contro la Salernitana.