Mercato Napoli, pista calda per l’inverno: obiettivo concreto!

Il club azzurro sta già lavorando verso la prossima sessione di calciomercato, con possibili operazioni in fase di valutazione per puntellare la rosa

Il Napoli si è fiondato nella stagione 2025/26 con lo spirito giusto: buoni risultati sia in patria che in Europa, in attesa di maggiori sviluppi e di ulteriori impegni capaci di definire in maniera più completa l’andazzo complessivo.

Dunque, la squadra a disposizione di mister Conte sembra aver trovato la quadra, con l’inserimento dei nuovi acquisti oramai più che agevolato. Eppure, la rosa non è del tutto completa.

Il Napoli fa sul serio per Mainoo: tentativo in prestito

Nel corso della finestra di mercato estivo sono arrivati dei giocatori importanti. Tanti nomi, chi soddisfacente e chi non ancora totalmente integrato. Però, sin qui il bilancio è totalmente positivo.

In rosa manca ancora un reale vice Di Lorenzo e un’ulteriore alternativa a centrocampo. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, per questo ruolo, prende fuoco la pista Kobbie Mainoo.

Dopo aver acquistato McTominay e Hojlund dal Manchester United, ora si mira ad altri Reds Devils. Il centrocampista britannico è poco coinvolto nelle rotazioni di mister Amorim ed è desideroso di maggior minutaggio per provare a farsi notare dal CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, in vista dei Mondiali 2026. La volontà del Napoli, al tempo stesso, è di rinforzare l’organico con un innesto in prestito secco.

