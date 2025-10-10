Mercato Napoli, nome nuovo per la difesa: colpo dalla big spagnola

Il Napoli è ben attento alle dinamiche di calciomercato, con la consapevolezza che qualcosa potrebbe muoversi in vista della sessione invernale di gennaio.

L’inizio di stagione del Napoli è senza dubbio positivo, se si considera che gli azzurri sono al primo posto in classifica, al pari della Roma, e che la vittoria contro lo Sporting Lisbona, in UEFA Champions League, ha permesso di mettere in secondo piano la sconfitta, all’esordio, contro il Manchester City. Al rientro dalla seconda sosta di stagione per le Nazionali, Antonio Conte vorrà certamente continuare a stupire e ha già messo nel mirino i prossimi impegni che potrebbero dire già qualcosa di importante sulla stagione, come lo scontro diretto contro l’Inter in Serie A.

In casa Napoli, però, un occhio molto attento lo si dà anche al futuro, nemmeno troppo lontano. Già, perché mancano poco meno di due mesi alla prossima finestra di calciomercato e il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già al lavoro per cercare di mettere a punto le prime mosse. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla del possibile colpo in difesa: non solo il possibile ritorno di fiamma per Juanlu Sanchez, ma nel taccuino dell’uomo mercato dei partenopei c’è anche un altro nome da La Liga.

Calciomercato SSC Napoli: piace anche Pubill, la situazione

Il Napoli mette in conto di rinforzarsi in vista della prossima sessione di calciomercato: occhio, in particolare, alla fascia di destra.

Di seguito, quanto scritto da La Gazzetta dello Sport a proposito di Marc Pubill:

“In Spagna c’è dell’altro ancora (oltre a Juanlu Sanchez, ndr), e pure in questo caso si direbbe ‘retaggio’ del recentissimo passato, di perlustrazioni che rientrano nelle dinamiche del mercato: Marco Pubill ha fatto benissimo nell’Almeria, un anno fa, e in estate è andato all’Atletico Madrid, dove gli spazi non sono larghissimi e a lui sono stati ‘regalati’, complessivamente 37′, quasi niente. Però vale comunque ciò ch’è stato, quel che rimane nelle relazioni e nei data base di Castel Volturno e (soprattutto) le sensazioni trasmesse nel corso di una stagione intera con la maglia dell’Almeria (40 partite tra Liga e Coppa del Re, un gol e cinque assist): il Pubill di cui il Napoli prese note va sempre monitorato e certe immagini di quel tempo aiutano a ricordarsene ancora, perché a volte ritornano”.

L’esterno spagnolo classe 2003, dunque, rappresenterebbe un piano B a Juanlu Sanchez, che resta comunque un nome prioritario dalle parti di Castel Volturno.