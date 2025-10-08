Boom Spinazzola, non solo la Nazionale: che complimenti da un avversario

Tra le fila del Napoli bisogna registrare una dichiarazione importante su Leonardo Spinazzola.

Il Napoli di Antonio Conte è arrivato alla sosta primo in classifica, seppur in comagnia della Roma di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri, almeno per il momento, sono in linea con i propri obiettivi, considerando anche il successo in Champions League contro lo Sporting CP.

Ma si sa che quando arriva una sosta per le nazionali è tempo di fare bilanci e tra i giocatori che hanno sorpreso di più in questo primo scorcio di stagione bisogna sicuramente inserire Leonardo Spinazzola. Proprio su quest’ultimo, dopo la convocazione in Nazionale al posto dell’infortunato Matteo Politano, sono arrivati dei complimenti da parte di un avversario.

Napoli, che complimenti per Leonardo Spinazzola: le parole dell’avversario

Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Mediaset’:

“Il mio punto di riferimento? Prima era Theo Hernandez, ora lui non c’è più e magari guardo un po’ più Spinazzola. Bisogna imparare davvero tanto, anche se il mio obiettivo è quello di avere uno status tutto mio”.

Queste parole di Bartesaghi, ovviamente, rappresentato un grosso attestato di stima per Leonardo Spinazzola che, nel frattempo,ha ribadito di sentirsi più forte anche del periodo di Euro 2020. Basta pensare che, di fatto, l’ex Roma è diventato ormai uno dei perni del Napoli di Antonio Conte.