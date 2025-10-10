“È lui il primo obiettivo”, il Napoli ha le idee chiare: il colpo per gennaio

Il Napoli guarda già alla prossima sessione di calciomercato, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Il primo posto e la consapevolezza di essere ancora lì, a difendere in prima linea lo Scudetto conquistato nella scorsa stagione: questi sono gli ingredienti di inizio annata per il Napoli che, al rientro dalla seconda sosta di stagione per le Nazionali, dovrà vedersela con il Torino. L’obiettivo degli azzurri è certamente non mollare la presa, magari mettendo una seria ipoteca anche sul passaggio della League Phase, per quanto concerne la UEFA Champions League.

In casa azzurra, però, un occhio lo si dà anche al futuro, com’è giusto che sia per un club così ambizioso come quello partenopeo: gennaio, d’altronde, non è poi così lontano e il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è già al lavoro per tracciare la strada. L’obiettivo sarà quello di regalarsi un’alternativa sulla fascia destra: oltre a Pubill, nome ritornato in auge nelle ultime ore (clicca qui per tutti i dettagli), all’orizzonte c’è sempre Juanlu Sanchez, calciatore che già è stato a un passo dal vestire la maglia azzurra nella scorsa estate. Nella prossima finestra invernale, però, si potrebbe ritornare nel vivo con un nuovo e ulteriore assalto per strapparlo al Siviglia.

Mercato Napoli, Juanlu Sanchez sempre nella mente del club partenopeo

Il Napoli, per gennaio, può valutare un nuovo assalto per il terzino Juanlu Sanchez, esterno di proprietà del Siviglia, in realtà capace di coprire anche altre zone del campo, come il centrocampo.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Il Napoli in Juanlu Sanchez non ha mai smesso di credere, in realtà – e sotto voce – rappresenta un rimpianto e quando a gennaio si ripartirà con il ‘valzer’, Manna ritenterà sperando di essere più fortunato: nell’organico, e in prospettiva, va cercato un esterno destro che faccia ogni tanto riposare Di Lorenzo, che va per i 33 anni (da compiere però ad agosto prossimo), al quale deve essere concesso un erede. Manna ha ricominciato a flirtare da lontano, con discrezione, si è risistemato dinanzi al televisore per seguire il Siviglia”.

Il tutto, con un occhio anche alle possibili alternative, con Marc Pubill che – sempre secondo la medesima fonte – sembrerebbe rappresentare il piano B per la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis.